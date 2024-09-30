В Беларуси изменяется порядок регистрации валютных договоров на сайте Нацбанка

Постановлением Нацбанка Беларуси № 299 от 20 сентября 2024 г. внесены изменения в Инструкцию о регистрации резидентами валютных договоров. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

В частности, перечень валютных операций, при проведении которых резидент обязан зарегистрировать валютный договор, дополнен операцией, предусматривающей исполнение резидентом обязательств перед нерезидентом, а также нерезидентом перед резидентом на основании договоров финансирования под уступку денежного требования (договоров факторинга). При этом постановлением № 299 устанавливается, что регистрации подлежат ранее заключенные договоры финансирования под уступку денежного требования (договоры факторинга), обязательства по которым не исполнены в полном объеме до 19 ноября 2024 г.

Документом уточняются описания подтипов валютных договоров, порядок заполнения отдельных полей регистрационной формы валютного договора при его регистрации на веб-портале, а также порядок представления резидентами информации об исполнении обязательств по зарегистрированным валютным договорам.

Также корректируются подходы к определению суммы денежных обязательств сторон по договорам страхования, сострахования, перестрахования для целей их регистрации.

Кроме того, постановлением № 299 с 1 октября 2024 г. устанавливается порядок регистрации валютных договоров и представления информации об исполнении обязательств по зарегистрированным валютным договорам в случае создания индивидуальным предпринимателем Беларуси коммерческой организации.

Основные положения постановления вступают в силу с 19 ноября 2024 г.