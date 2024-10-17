Последнее обновление: 17.10.2024 17:32

На территории Польши у границы с Беларусью упал воздушный шар (обновлено)

В гмине Сокулка Подляского воеводства Польши возле границы с Беларусью нашли воздушный шар. Об этом сообщает RMF FM.

Полиция охраняет место находки.

Согласно информации, шар был найден в поле у села Соколаны, примерно в десятке километров от границы с Беларусью.

Службы не сообщают, метеорологический ли это шар или, возможно, контрабандный.

Несколько недель назад в этой местности были найдены воздушные шары с прикрепленными к ним локаторами и нелегальными табачными изделиями.

Недавно о ряде инцидентов с использованием метеошаров для переправки контрабанды из Беларуси фиксировали в Литве.

Update: Упавший воздушный шар предназначался для контрабанды сигарет. Об этом позднее сообщила полиция.

Согласно информации, объект был проверен саперами, после чего внутри него обнаружили 1,2 тыс. пачек сигарет без польских акцизных знаков. Полиция начала расследование по факту контрабанды.

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