Последнее обновление: 21.02.2025 17:18

В Польше у границы с Беларусью обнаружили воздушный шар

21 февраля в Подляском воеводстве обнаружили воздушный шар с небольшим грузом, упавший на торфяник недалеко от города Сокулка, в 10 км от границы с Беларусью. Об этом сообщает RMF24.

Профильные службы еще обследуют шар. Высота самого воздушного шара достигала около 4 метров, диаметр – около 2 метров. Пакет, который им транспортировали, имеет размеры 40х50х60 см.

По многим признакам, это может быть очередной попыткой контрабанды сигарет.

Два похожих шара обнаружили в ноябре 2024 года, тогда к ним был прикреплен груз сигарет без польского акциза.

Ранее по теме


<Январь 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Февраль 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272812
3456789
Общество
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование