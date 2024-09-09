Польша продлит срок действия буферной зоны на границе с Беларусью

На этой неделе Польша продлит срок действия буферной зоны на польско-белорусской границе. Об этом сообщают польские медиа со ссылкой на слова заместителя министра внутренних дел и администрации Польши Чеслава Мрочека.

Чиновник отметил, что буферная зона, которая охватывает участок польско-белорусской границы длиной более 60 км в пределах территорий пограничных постов в Наревце, Беловеже, Дубиче-Церкевне и Черемхе, будет работать по тем же правилам, что и сейчас. Ограничение будет введено на очередные 90 дней.

Он отметил правильность такого решения, ведь, по его словам, эта буферная зона способствовала уменьшению количества незаконных пересечений границы.

"Мы хотели бы продлить срок действия зоны еще на три месяца, ведь это один из элементов усиления и строительства электронного барьера на польско-белорусской границе", – пояснил чиновник.

Как известно, буферная зона действует с 13 июня 2024 года.