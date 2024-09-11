Последнее обновление: 11.09.2024 13:50

Польша продлила действие буферной зоны на границе с Беларусью на 90 дней

Польша продлила действие буферной зоны на границе с Беларусью на 90 дней. Соответствующий указ подписал глава Министерства внутренних дел Польши.

Как сообщило в соцсети Х (ранее Twitter) польское МВД, решение вступило в силу с 11 сентября.

"Зона принесла конкретные, хорошие результаты. Она направлена прежде всего против контрабандистов, которые переправляют людей через границу", – сказал министр Томаш Семоняк.

Буферная зона охватывает участок польско-белорусской границы длиной более 60 км в пределах территорий пограничных постов в Наревце, Беловеже, Дубиче-Церкевне и Черемхе.

Запрет на пребывание на определенной территории в буферной зоне действует с 13 июня 2024 года.

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