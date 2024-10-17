Польша направит новые пограничные подразделения на границу с Беларусью

Во второй половине 2025 года на польско-белорусской границе появятся новые подразделения Пограничной службы, специально подготовленные для физической и непосредственной защиты границы. Об этом сообщил заместитель главы Министерства внутренних дел и администрации Польши Чеслав Мрочек.

Он напомнил, что закон об облегчении возвращения к службе в полиции и пограничной службе ввел возможность контрактной службы в пограничной службе. Именно на этой основе должны быть созданы новые отряды, предназначенные для непосредственной охраны границы.

"Процесс набора в эти отряды начнется уже через несколько недель, после чего состоится обучение, а во второй половине следующего года здесь, на границе, мы будем иметь новые пограничные отряды, специально предназначенные для физической и непосредственной защиты границы", – сказал Мрочек, которого цитирует RMF FM.

Все это для того, пояснил он, чтобы перекрыть миграционный маршрут, организованный "преступными группировками при поддержке белорусских и российских спецслужб".