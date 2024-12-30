Польша планирует завершить укрепление стены на границе с Беларусью летом 2025 года

Польша намерена завершить возведение и укрепление стены на границе с Беларусью до середины 2025 года, что позволит остановить незаконную миграцию. Об этом Financial Times сообщил заместитель министра миграции Польши Мачей Дущик.

По его мнению, после того как работы вдоль 400-километровой границы с Беларусью будут завершены, это позволит максимально приблизить безопасность на границе до 100%.

"Этот искусственно созданный путь миграции будет закрыт следующим летом, я надеюсь и верю в это", – сказал Дущик.

Однако он заявил, что Варшава должна быть готова к очередной попытке режима Лукашенко "нагнетать конфликт" и саботировать усиленную пограничную инфраструктуру Польши.

Дополнительные меры вдоль 400-километровой границы включают камеры ночного видения, тепловизоры, новую патрульную дорогу и усиление пятиметрового стального забора, возведенного в 2022 году.