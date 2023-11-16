Армения не принимала решения о выходе из ОДКБ. Об этом заявил в четверг спикер Национального собрания Ален Симонян.

«Мы не принимали решения о выходе из ОДКБ. Другое дело, как позиционирует себя сама организация. Это структура, созданная для того, чтобы предпринимать какие-то действия в случаях, когда один из членов находится в опасности, не так ли? Этот вопрос адресован и к другим странам-членам ОДКБ. Ведь когда Армения была председательствующей страной, ОДКБ провела операцию в одной из стран-членов организации. Однако, когда были проведены соответствующие действия в отношении Армении, которые, к слову, еще продолжаются, ОДКБ заявила, что готова направить наблюдателей, и что готова провести военные учения, не уточняя при этом, где именно будут проводиться эти самые учения», - сказал Симонян журналистам в парламенте.

Он также коснулся заявлений некоторых стран-членов ОДКБ.

«Когда наши партнеры по ОДКБ заявляют: «мы были готовы, но вы этого не захотели», у меня невольно возникает вопрос: где бы они предприняли эти действия? Ведь они говорили, что граница между Арменией и Азербайджаном не была нарушена. Разве граница в Джермуке и в остальных районах не нарушена? Другими словами, если эта граница является чем-то неопределенным, то куда планировала прийти данная мониторинговая миссия? Что она собиралась наблюдать? Поэтому эти фокусы для нас просто неприемлемы», - подчеркнул Симонян, которого цитирует агентство АРКА.

Ранее Пашинян в интервью The Wall Street Journal заявил, что "агрессивные действия Азербайджана и бездействие ОДКБ привели Армению к решению диверсифицировать отношения в сфере безопасности". Отвечая на вопрос о том, является российское военное присутствие в Армении преимуществом или препятствующим фактором, Пашинян заявил, что в настоящий момент преимущества не видны. При этом он отметил, что сейчас не обсуждается вопрос вывода российской военной базы из Армении.