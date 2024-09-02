Армения на всех уровнях заморозила участие в ОДКБ

Армения на всех уровнях заморозила свое участие в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявил премьер страны Никол Пашинян.

"Вы знаете, что Республика Армения заморозила свое участие в ОДКБ на всех уровнях, и на данном этапе мы считаем, что это решение достаточно", – сказал он.

Пашинян отметил, что "возможны дискуссии" по условиям, при которых Армения может выйти из ОДКБ. Он подчеркнул, что мнения могут отличаться: "Один может сказать, что этого достаточно, другой может сказать, что этого недостаточно, но здесь нужно смотреть, у кого какие-нибудь оценочные полномочия".

По его словам, решение, принятое сейчас, остается актуальным, но это не исключает возможности пересмотра в будущем.