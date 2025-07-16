Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает более вероятным выход Армении из ОДКБ. Об этом он заявил на пресс-конференции в Ереване.

"Что касается вопроса о выходе или невыходе из ОДКБ. Скажу, что наиболее вероятно, что Армения выйдет из ОДКБ, чем разморозит свое участие", - сказал Пашинян, которого цитируют СМИ.

В декабре 2024 года премьер заявил, что Ереван считает себя вне ОДКБ, точка невозврата в организацию пройдена. Он указал, что Армения приостановила участие в ОДКБ, а причиной принятия данного решения стала ситуация, когда "ОДКБ не выполнила свои обязательства по обеспечению безопасности Республики Армения".

В июне глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что Ереван не уплатил взнос за 2024 год в ОДКБ.

"В связи с заморозкой нашего участия в ОДКБ Армения не оплатила членский взнос в эту организацию в 2024 году", - сказал он.