ОДКБ создает угрозы суверенитету Армении - Пашинян

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) создает угрозы безопасности, существованию и суверенитету Армении. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на Втором мировом армянском саммите.

"Мы заморозили свое участие не только по той причине, что ОДКБ не выполняет своих оборонных обязательств перед Арменией, но и потому, что, по нашему мнению, ОДКБ создает угрозы для безопасности, существования, суверенитета и государственности Армении", - заявил Пашинян, которого цитирует агентство "Новости-Армения".

По его словам, относительно возобновления отношений Армении в ОДКБ разворачивается много обсуждений.

"Я и ранее заявлял, что мы возобновим свое участие только в том случае, когда на поднятые вопросы будут даны конкретные ответы. После этого прошло ровно два года, ответы не только не даны, но и очевидно, что не будут даны. И чем дольше будут затягиваться и чем более неубедительными будут ответы, тем больше вероятность, что с каждой секундой мы приближаемся к точке невозврата, и ни у кого не будет легитимного права обвинить нас в этом", - добавил премьер Армении.

Напомним, в феврале 2024 года Армения приостановила свое участие в ОДКБ.