Последнее обновление: 20.06.2024 09:25

Армения проигнорирует очередное заседание ОДКБ

Армения 21 июня не будет участвовать в заседании Совета министров иностранных дел де-факто контролируемой Россией Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщила пресс-секретарь армянского МИД Ани Бадалян в комментарии агентству Armenpress.

По ее словам, министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян не примет участия в заседании Совета глав МИД государств ОДКБ, которое состоится 21 июня в столице Казахстана Алматы.

Это не первый случай, когда Ереван игнорирует заседание военного альянса.

В феврале премьер Армении Никол Пашинян заявил, что его страна приостановила участие в ОДКБ. В начале мая армянская сторона также сообщила, что в дальнейшем не будет участвовать в финансировании деятельности организации.

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