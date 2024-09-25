Центробанк Швеции снизил ставку до 3,25%

Центробанк Швеции (Riksbank) по итогам заседания в среду снизил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов - до 3,25% годовых с 3,5%.

В августе ЦБ опустил ставку на аналогичную величину, а в мае понизил ее впервые за 8 лет.

Riksbank планирует уменьшить ставку по итогам обоих оставшихся в этом году заседаний в случае сохранения текущей траектории инфляции и состояния экономики. При этом есть вероятность ее сокращения сразу на 50 б.п. на одном из заседаний.

Прогнозы регулятора также указывают на одно или два снижения в течение первого полугодия 2025 года. Таким образом, процентная ставка будет снижаться более быстрыми темпами, чем планировалось ранее, что поспособствует усилению экономической активности и достижению инфляцией уровня, близкому к целевому (2%).