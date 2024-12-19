Последнее обновление: 19.12.2024 14:58

Центробанк Швеции понизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов

Центральный банк Швеции понизил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов (б.п.) до 2,5% годовых по итогам заседания в четверг, говорится в сообщении регулятора.

Ставка уменьшена уже пятый раз в этом году на фоне ослабления инфляции в стране. В общей сложности ЦБ Швеции снизил ее на 150 б.п. с начала года.

Инфляция в Швеции в ноябре составила 1,6%, что является минимумом с июля 2021 года. Она держится ниже целевого показателя шведского ЦБ в 2% четыре месяца подряд. При этом экономическая активность в стране остается слабой.

В ЦБ отмечают, что смягчение денежно-кредитной политики стимулирует рост экономики с задержкой. Центробанк оценит необходимость в дальнейшем снижении ставки, руководствуясь статданными по инфляции и экономике, говорится в его сообщении.

Если прогнозы для экономики останутся неизменными, то ЦБ Швеции планирует продолжить смягчение политики в первом полугодии 2025 года.

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