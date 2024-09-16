Финансирование обороны Литвы должно быть увеличено до 4% от ВВП - мнение

Финансирование обороны Литвы должно быть увеличено до 4% от ВВП, чтобы страна могла закупить системы ПВО большой дальности и другие средства обороны. Такое мнение высказал министр обороны Лауринас Кащюнас на съезде Союза Отечества - Литовских христианских демократов (СО-ЛХД) в воскресенье.

"Это позволило бы нам не только сохранить текущие программы, но и начать национальную программу по приобретению систем ПВО большой дальности Patriot. Кроме того, можно было бы закупить боевые дроны для эффективной борьбы с противником", - добавил Кащюнас, которого цитируют литовские СМИ.

В августе правительство выделило дополнительно €130 млн на закупку вооружений, что повысило долю оборонного бюджета до 3,2% ВВП в этом году.

Действующее соглашение партий по безопасности и обороне не содержит конкретных обязательств по увеличению финансирования, однако Сейм уже принял решение поднять налоги, чтобы обеспечить минимум 3% ВВП на оборонные нужды.

Президент Гитанас Науседа подчеркнул, что Литва должна ежегодно тратить на оборону не менее 3,5% ВВП.

Весной инициативу о финансировании обороны на уровне 4% от ВВП поддержал и бизнес, выступив с кампанией "4 процента".