Оборонный бюджет Литвы впервые превысил 3% от ВВП

В Литве выделили дополнительные 136 млн евро на оборону, что означает увеличение оборонного бюджета до показателя в более 3% ВВП. Об этом сообщило говорится Минобороны Литвы в X (Twitter).

Согласно опубликованной министерством инфографике, в 2024 году оборонный бюджет Литвы достиг 3,03% от ВВП.

"Отличные новости для безопасности Литвы! Благодаря дополнительным €136 миллионам, утвержденным сегодня, наш оборонный бюджет теперь составляет рекордные €2,3 миллиарда (3,03% ВВП). Дополнительные средства позволят ускорить реализацию ключевых проектов для наших военных, в том числе новых боевых машин пехоты и систем противовоздушной обороны", – говорится в сообщении ведомства.