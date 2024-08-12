Эстония с 2026 года увеличит расходы на оборону примерно до 4% ВВП

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур сообщил, что военные расходы балтийского государства вырастут до около 4% от ВВП с 2026 года. Об этом он рассказал в интервью изданию Die Welt.

По его словам, Эстония продолжит наращивать объем расходов на оборону и ожидает, что союзники по НАТО будут действовать аналогично.

"Эстония с 2026 года будет тратить на оборону около 4% ВВП. Не так давно мы договорились о новом "налоге на безопасность", который, за некоторыми исключениями, будет вносить каждый налогоплательщик", – рассказал Певкур.

За два года войны России с Украиной Эстония увеличила расходы на оборону с 2% до 3,4% от ВВП.