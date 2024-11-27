Последнее обновление: 27.11.2024 11:18

Эстония в 2024 году направит на оборону 3,4% ВВП

Эстония в текущем году направит на оборону 3,4% ВВП. Об этом сообщил эстонский премьер Кристен Михал в телефонном разговоре с избранным президентом США Дональдом Трампом.

"Учитывая возросшую российскую угрозу, целевого показателя расходов НАТО на оборону в 2% уже недостаточно. На последнем саммите НАТО в следующем году в Гааге должна быть согласована новая совместная цель расходов на оборону", - сказал Михал, которого цитируют эстонские СМИ.

Он подтвердил поддержку Эстонии укреплению оборонного потенциала НАТО и увеличению оборонных инвестиций в Европе.

"Эстония остается союзником, приверженным трансатлантическим отношениям, в чем США могут быть уверены", -подчеркнул эстонский премьер.

Михал добавил, что, по его мнению, "путь к прочному миру - оставаться едиными и продолжать поддерживать Украину до победы".

Ранее правительство Эстонии сообщало, что расходы на военную оборону составят 3,3% валового внутреннего продукта. Кроме того, государство направит в ближайшие четыре года дополнительно €219 млн на внутреннюю национальную безопасность.

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