ЕС официально одобрил предоставление Украине €4,2 млрд макрофина

Совет Евросоюза во вторник одобрил выделение €4,2 млрд макрофинансовой помощи Украине в виде грантов и займов в рамках программы Ukraine Facility. Об этом сообщило во вторник председательство Венгрии в Совете ЕС, пишет "Европейская правда".
Отмечено, что решение приняли по письменной процедуре.
"...Совет сегодня принял имплементационное решение, позволяя осуществить первый платеж в размере почти €4,2 млрд в рамках Ukraine Facility.
Это решение поддерживает макрофинансовую стабильность Украины и функционирование ее государственного управления", - сказано в сообщении.
В пресс-службе Совета ЕС отметили, что Украина выполнила необходимые условия и реформы, предусмотренные в украинском плане реформ (Ukraine Plan), для получения средств.
Эти реформы охватывают управление государственными финансами, управление государственными предприятиями, бизнес-среду, энергетику и разминирование.
Совет ЕС также подчеркнул важность скорейшего выделения средств, учитывая сложную финансовую ситуацию в Украине.
В Украинском плане изложены намерения Украины по восстановлению, реконструкции и модернизации, а также реформы, которые она планирует осуществить в рамках процесса вступления в ЕС в течение следующих четырех лет.
В мае 2024 года Совет ЕС пришел к выводу, что Украинский план соответствует предпосылкам, необходимым для получения Украиной до €50 миллиардов поддержки в рамках Ukraine Facility.