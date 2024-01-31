Евросоюз согласен на ежегодный пересмотр помощи Украине, но не на условиях Орбана

Европейский Союз согласен на ежегодный пересмотр программы Ukraine Facility, предусматривающей выделение Украине €50 млрд евро в течение четырех лет. Об этом сообщила газета Financial Times накануне саммита лидеров ЕС, который состоится в четверг, 1 февраля.

Лидеры Евросоюза "ежегодно будут проводить дебаты по поводу имплементации программы", говорится в проекте выводов саммита. Однако такие пересмотры не будут нуждаться в единогласном решении стран ЕС.

На ежегодном пересмотре финансовой помощи Украине настаивают Венгрия и ее премьер-министр Виктор Орбан. Другие страны выступают против того, чтобы создать Венгрии дополнительные возможности блокировать помощь Украине.

Венгерский премьер хочет, чтобы ежегодное решение о продлении помощи Украине было единогласным.

FT пишет, что за день до саммита до сих пор неизвестно, согласится ли Орбан на такие условия.

"По состоянию на данный момент у нас нет соглашения", - сказал изданию один из европейских дипломатов.

как сообщали украинские СМИ, Евросоюз хочет утвердить Ukraine Facility – четырехлетний финансовый план, предусматривающий выделение Украине €50 млрд в течение 2024-2027 годов из общего бюджета. Но на предыдущем саммите 14-15 декабря премьер Венгрии не позволил принять это решение. Вопросы планируют снова рассмотреть на саммите, который состоится 1 февраля.