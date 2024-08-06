ВВС Израиля нанесли удар по командующему силами спецназа "Радван" движения "Хезболла"

Старший командир подразделения "Радван" ливанского движения "Хезболла" Али Джамаль Альдин Джавад был ликвидирован в результате авиаудара Армии Обороны Израиля в Ливане, сообщает Jerusalem Post.

Удар по командиру сил "Радван" был нанесен в понедельник вечером в районе Эбба на юге Ливана.

Убийство Джавада, по мнению израильских военных, представляет собой значительный удар по возможностям "Хезболлы" осуществлять террористическую деятельность на северной границе.

Кроме того, сообщается, что израильские ВВС нанесли удар по военному сооружению "Хезболлы" и террористической инфраструктуре в районе Кфаркела на юге Ливана.