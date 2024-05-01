ВВС Израиля наносят удары по сектору Газа

Израильские ВВС в течение суток бомбили ряд объектов палестинских группировок в секторе Газа, сообщается в среду в телеграм-канале Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

В частности, самолеты атаковали склады с вооружением, военные строения, площадки для запуска ракет, минометные позиции группировок ХАМАС и "Исламский джихад". Также авиация в координации с сухопутными подразделениями нанесли удары по бойцам, которые координировали огонь по солдатам ЦАХАЛ на территории анклава.

По данным издания The Times of Israel, наземные войска продолжают действовать в районе коридора "Нецарим", разделяющего северную и южную части сектора Газа. Бригада "Ифтах" в ходе поисков в секторе обнаружила склад с оружием, военную амуницию и документы в одном из строений.

Как отмечает газета, военные ведут операции в центральной части сектора в то время, как в ЦАХАЛ дали понять, что полностью готовы к началу наступления на Рафах на юге Газы, как только командование отдаст приказ. Операция должна начаться с призыва военных к мирным палестинцам эвакуироваться в специально обозначенные зоны безопасности, в том числе в Аль-Маваси на побережье. По данным The Times of Israel, некоторые палестинцы начали перебираться в Хан-Юнис после отвода месяц назад войск ЦАХАЛ оттуда.

Ранее израильское командование заявляло, что ЦАХАЛ вывела из строя 20 из 24 батальонов ХАМАС и должна уничтожить оставшиеся в Рафахе. В то же время порядка 1,4 млн палестинцев - более половины населения анклава - укрываются в Рафахе после того, как были вынуждены покинуть северные районы страны из-за боевых действий передает Интерфакс.