Армия Израиля взяла под контроль пограничный переход на границе Газа с Египтом

Армия Израиля взяла под контроль пограничный переход Рафах в секторе Газа на границе с Египтом, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

По словам представителей армии, на месте осуществляется «оперативный контроль». Специальные силы будут наблюдать за пропускным пунктом. Также задействованы бронетанковые подразделения.

Как сообщается, центральная дорога, соединяющая северную и южную части сектора Газа, также находится под контролем Израиля.

По сообщению Ynet, в ходе операции были убиты 20 террористов и обнаружены три входа в туннели. Кроме того, был уничтожен начинённый взрывчаткой автомобиль, израильские солдаты не пострадали.

В своем заявлении о начале операции в Рафахе военные отметили, что жителям, как и сотрудникам международных организаций, было предложено эвакуироваться.