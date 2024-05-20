Последнее обновление: 20.05.2024 16:59

Прокурор МУС считает премьера Израиля и лидера ХАМАС военными преступниками

Главный прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан выписал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и лидера ХАМАС в Газе по обвинениям в предполагаемых военных преступлениях.

По словам Хана, есть достаточные основания полагать, что оба они несут уголовную ответственность за военные преступления и преступления против человечности как минимум с 7 октября 2023 года.

Ранее Нетаньяху заявил, что если Международный уголовный суд выдаст ордера на арест правительственных чиновников по обвинениям, связанным с ведением Израилем войны против ХАМАС, это будет скандал исторического масштаба.

В последние дни израильские официальные лица выражали обеспокоенность тем, что МУС готовит ордера на арест высокопоставленных правительственных чиновников, что стало бы самым серьезным международным юридическим действием, предпринятым против Израиля с момента начала войны в Газе в октябре.

МУС, который уполномочен обвинять отдельных лиц в военных преступлениях, преступлениях против человечности и геноциде, расследует трансграничную атаку ХАМАС 7 октября и ответные военные действия Израиля в Газе, управляемой ХАМАС, которые длятся уже седьмой месяц.

Израиль не является членом МУС и не признает его юрисдикцию, но палестинские территории были приняты в него со статусом государства-члена в 2015 году.

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