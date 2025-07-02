Израиль согласился на условия 60-дневного прекращения огня в секторе Газа

Израиль согласился на окончательное заключение 60-дневного перемирия в секторе Газа. Об этом написал Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

Он утверждает, что его представители "провели долгую и продуктивную встречу с израильской стороной по Газе", в результате которой Израиль согласился на "необходимые условия для окончательного заключения 60-дневного перемирия".

По словам Трампа, в течение этого времени США будут работать со всеми сторонами над прекращением войны.

"Катар и Египет, которые приложили значительные усилия для достижения мира, передадут это окончательное предложение. Я надеюсь, что ради блага Ближнего Востока ХАМАС примет это соглашение, потому что ситуация не улучшится – ОНА ТОЛЬКО УХУДШИТСЯ", – добавил он.

Напомним, 7 октября 2023 года группировка ХАМАС вторглась на территорию Израиля из сектора Газа, взяв под контроль несколько населенных пунктов в приграничной зоне и захватив десятки заложников. После этого Израиль начал против боевиков контртеррористическую операцию.