Израиль начинает контртеррористическую операцию на западном берегу реки Иордан

Премьер Израиля Беньямин Нетаньяху объявил о начале контртеррористической операции "Железная стена" на западном берегу реки Иордан. Об этом он написал в соцсети X (ранее Twitter).

По его словам, целью сделки является "ликвидация терроризма" в городе Дженин, расположенном на территории Палестинской автономии на Западном берегу реки Иордан.

"Это еще один шаг к достижению поставленной нами цели – укрепление безопасности в Иудее и Самарии. Мы действуем методично и решительно против иранской оси, куда бы она ни направляла свое оружие – в Газу, Ливан, Сирию, Йемен, Иудею и Самарию", – написал Нетаньяху.

В конце августа 2024 Израиль начал военную операцию в ряде городов и поселков на севере Западного берега. В рамках этой операции проводились, в частности, рейды. Через несколько дней израильские войска покинули город Дженин.