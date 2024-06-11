Последнее обновление: 11.06.2024 17:00

G7 создаст фонд помощи Украине из доходов от замороженных российских активов

Страны "Группы семи" создадут фонд для поддержки Украины, используя доходы от замороженных российских активов. Об этом сообщает издание Nikkei.

Фонд будет создан под эгидой международной организации, например, Всемирного банка. США, Великобритания, Япония и другие страны будут делать взносы в виде кредитов. Прибыль от инвестирования замороженных активов будет использоваться для погашения этих кредитов.

Фонд будет оказывать помощь Украине в виде пожертвований, поэтому страна не будет обязана возвращать деньги.

Лидеры G7 намерены достичь договоренности по этому вопросу на саммите в Италии.

Общая сумма российских активов, замороженных Западом, составляет $300 миллиардов. Две трети замороженных активов находятся на территории ЕС, причем большая их часть принадлежит бельгийскому клиринговому центру Euroclear.



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