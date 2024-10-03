Последнее обновление: 03.10.2024 16:49

Украина планирует растянуть $50 млрд помощи от G7 на несколько лет

Министерство финансов Украины планирует растянуть финансовую помощь от Большой семерки (G7) в размере $50 млрд по меньшей мере на три года. Об этом сказал министр финансов Сергей Марченко агентству Интерфакс-Украина.

"У нас сейчас потребность в $38 млрд (внешнего финансирования на 2024 год), и в 2026-м чуда не произойдет, что у нас там все сбалансируется, даже если теоретически думать об этом. Поэтому думаем... как растянуть эти средства, ограниченные на трехлетнюю перспективу, как минимум", - сказал он.

Марченко подчеркнул, что эти $50 млрд "разовая акция, их больше нельзя будет обновить".

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