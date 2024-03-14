Последнее обновление: 14.03.2024 14:51

Воздушные силы Украины сбили 22 запущенных РФ дронов-камикадзе

Генеральный штаб ВСУ сообщает, что что в ночь на четверг российская армия атаковала Украину с применением 36 беспилотников типа «шахед», при этом 22 таких дрона было уничтожено.

Власти Украины сообщали об ударах беспилотников по нескольким регионам страны. В том числе Сумская областная администрация писала, что дроны попали по объектам инфраструктуры в четырех городах региона: в Сумах, Шостке, Ахтырке и Белополье. Данные о том, были ли пострадавшие, уточняются.

Об ударе беспилотника в одном из районов Харькова также писал мэр этого города Игорь Терехов.

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