CNN: Россия по снарядам втрое перекрывает возможности США и Запада

Согласно оценкам разведки стран НАТО, Россия ежемесячно производит около 250 тыс. артиллерийских снарядов, то есть около 3 млн в год в то время, как мощности США и ЕС позволяют ежегодно поставлять Украине не более 1,2 млн снарядов.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя европейских разведслужб.

«Мы сейчас вступили в войну производственных ресурсов, — говорит в интервью телекомпании неназванный чиновник НАТО. — Результат в Украине зависит от того, что у каждой из сторон есть для ведения войны».

По сведениям собеседников CNN, сейчас Россия выстреливает около 10 тыс. снарядов в день по сравнению с примерно 2 тыс., которые использует на фронте Украина. Сотрудник европейских спецслужб сообщил, что в некоторых местах на передовой ситуация еще хуже.

Отмечается, что Украина получила от западных союзников современные системы вооружения, однако, по мнению военных аналитиков, в конфликте, вероятно, может победить тот, кто использует больше артиллерийских снарядов.

По словам представителя НАТО, с которым говорили журналисты CNN, Россия поддерживает работу своих заводов по производству снарядов в круглосуточном режиме, при этом рабочие сменяются после 12-часовых смен. В российском оборонном секторе сейчас работают около 3,5 млн человек по сравнению с 2-2,5 млн до начала войны, пишут авторы.

Кроме того, Россия получает снаряды от Ирана и Северной Кореи.

Российская военная машина сейчас работает на полную силу, продолжают авторы, однако и у нее есть предел возможностей: они ожидают, что такой порог будет достигнут в следующем году. В результате западные разведки не ожидают, что Москва сможет добиться каких-либо значительных целей на поле боя в ближайшее время.

По оценкам экспертов, с которыми говорила CNN, в долгосрочной перспективе Запад все же способен догнать Россию в производстве снарядов — и при этом выпускать более качественное оборудование.

«Запад только начинает активизировать создание инфраструктуры, чтобы обеспечить нужный уровень производства боеприпасов», — сказал телекомпании заместитель руководителя Европейского командования США генерал-лейтенант Стивен Башэм.

По другим оценкам западной разведки, на которые ссылается CNN, общее соотношение ресурсов все же обеспечивает преимущество Москвы — в особенности если правительство США не сможет разблокировать пакет помощи Украине, против которого выступают республиканские депутаты Конгресса.

«Все идет не очень хорошо, но зависит от того, что будет происходить, — сказал один из источников. — Если помощь возобновится — и быстро начнет поступать, еще не все потеряно».