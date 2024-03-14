ISW предупреждает Украину о хрупкости обороны из-за недостатка боеприпасов

Эксперты американского Института изучения войны (ISW) в своей очередной сводке о положении на фронте предупреждают, что российские войска могут воспользоваться недостатком боеприпасов у ВСУ на некоторых участках линии соприкосновения и добиться быстрого прорыва.

По мнению ISW, связанная с отсутствием помощи США нехватка снарядов «возможно, делает нынешний украинский фронт более хрупким, чем может демонстрировать относительно медленное российское продвижение в разных секторах».

«Украинские войска, вероятно, пытаются решить проблему недостатка боеприпасов при помощи приоритезации ресурсов в пользу секторов, где российские войска ведут более масштабное наступление, — сказано в сводке. — Меньшая активность российских наступательных действий в секторах, которым [ВСУ] не отдают приоритет, скрывает связанные с недостатком боеприпасов риски для украинских сил в этих районах».

Оценивая общую ситуацию на фронте, ISW заключает что армия РФ сейчас владеет инициативой практически на всем театре военных действий, и нехватка боеприпасов способна «создать слабые места, которыми российские военные смогут быстро и неожиданно воспользоваться, если ресурсы ВСУ будет оставаться скудными».

В сводке также цитируется публикация в немецком журнале Spiegel, в которой неназванный украинский командир признается, что всем подразделениям ВСУ приходится экономить боеприпасы и некоторые соединения могут удерживать свои позиции только, если армия РФ не «атакует со всей силой».

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский также предупреждал об угрозе глубокого прорыва на неназванных участках фронта, отмечает ISW.

«Таким образом нынешнюю линию фронта нельзя считать стабильной, и своевременная поставка западных ресурсов украинским войскам жизненно важня для предотвращения сценария, при котором Россия идентифицирует слабый сектор фронта и сможет воспользоваться возможностью прорыва», — сказано в отчете.