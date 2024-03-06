Белый дом: Зеленский никогда не просил об отправке западных войск

Президент Украины Владимир Зеленский не обращался к западным странам с просьбой отправить западные войска для противодействия российскому вторжению, заявил представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

«Президент Зеленский этого не просит, он только просит об инструментах и средствах. Он никогда не просил, чтобы за его страну сражались иностранные войска», — сказал Кирби журналистам.

Во вторник президент Франции Эммануэль Макрон снова подтвердил серьезность своих слов о возможности присутствия в Украине западных военнослужащих.

До этого основные страны НАТО, в том числе США и Германия, заявили, что вопрос об отправке в Украину войск НАТО не стоит