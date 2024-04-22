Последнее обновление: 22.04.2024 10:14

Граждане Словакии в пику правительству собирают деньги на снаряды для Украины

Граждане Словакии, недовольные отношением правительства Роберта Фицо к Украине, объявили сбор средств на закупку снарядов для украинской армии.

Сбор средств был объявлен в ответ на отказ правительства Словакии присоединиться к организованной Чехией закупке снарядов для Украины у стран за пределами Европы.

«Если не правительство, то пошлем мы», — гласит лозунг на сайте инициативы «Боеприпасы для Украины».

В ночь на 22 апреля, через неделю после начала сбора, на сайте сообщалось, что собраны уже 2,95 млн евро. Пожертвования перечислили более 47 тысяч человек.

Одним из инициаторов кампании стал 99-летний Отто Шимко, переживший Холокост и участвовавший в словацком восстании против нацистов в 1944 году.

«Мы должны выгнать Путина из Украины. Мы должны победить его, — сказал Шимко в интервью BBC. — Я пережил Вторую мировую. Я воевал на ней. Я знаю, что не было смысла вести переговоры с Гитлером, и нет смысла вести переговоры с Путиным».

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