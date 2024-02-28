Украина получила более $700 млн от Всемирного банка

В госбюджет Украины поступило $760 миллионов в виде гранта на безвозвратной основе. Это второй транш в рамках Шестого дополнительного финансирования проекта Всемирного банка PEACE in Ukraine. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

Так, объем дополнительного финансирования состоит из грантов правительств Японии и Норвегии ($465 и $295 миллионов соответственно).

Средства будут направлены на частичную компенсацию расходов госбюджета Украины, не связанных со сферой безопасности и обороны, в частности, на пенсионные выплаты, выплаты работникам Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) и оплату труда педагогов.

В 2024 году Украина получила уже около $1,2 миллиарда внешней финансовой помощи от доноров через проекты Всемирного банка. Из них почти 75% - гранты.