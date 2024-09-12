Всемирный банк выделил $415 млн на систему образования в Украине

Всемирный банк и Украина подписали соглашение по привлечению финансирования на $415 млн по проекту "Повышение доступности и устойчивости образования в условиях кризиса в Украине" (LEARN). Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Цель проекта LEARN – улучшение условий преподавания, обучения и усиление управленческих способностей в системе образования.

В рамках соглашения Украина получит кредит на $235 млн от правительства Японии, еще $150 млн по отдельному кредитному соглашению.

Для использования кредита предусмотрен инструмент "Программа кредитования с привязкой к результатам, Program-for-results" (PforR)". Только после достижения и верификации результатов, определенных соглашением, кредитные средства будут поступать в общий фонд госбюджета.

Деньги потратят на реконструкцию и ремонт укрытий в учебных заведениях, закупку школьных автобусов, подготовку учителей, реформу дошкольного образования.

При условии достижения определенных показателей Украина до конца года может получить $200 млн, сообщало ранее Министерство финансов.