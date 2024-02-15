Последнее обновление: 15.02.2024 10:58

Кремль заявил о войне с коллективным Западом

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что так называемая спецоперация (СВО) (речь идет о военном вторжении в Украину) постепенно превратилась в войну с коллективным Западом.

«Специальная военная операция начиналась как операция против Украины, со временем она приняла форму войны против коллективного Запада, война, когда страны коллективного Запада во главе с США напрямую вовлечены в этот конфликт», — заявил Песков.

Он сказал, что вмешательство стран Запада способно привести к тому, что «спецоперация» будет длиться дольше, но она закончится тогда, когда будут выполнены все ее задачи.

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