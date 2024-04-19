В Грузии четвертый вечер подряд протестовали против закона об "иноагентах"

В Грузии вечером 18 апреля снова прошли протесты против продвижения властями скандального закона "О прозрачности российского влияния", акции прошли в трех городах, сообщает "Новости-Грузия".

В Тбилиси митинг организовали две студенческие организации, всего пришло несколько сотен человек. Сначала студенты собрались под парламентом на проспекте Руставели, оттуда двинулись к зданию правительства и офиса правящей партии "Грузинская мечта", где приглашали премьера лично выйти послушать их аргументы против закона, и затем вернулись под парламент.

Проправительственные телеканалы "Имеди" и PosTV утверждают, что протестующие якобы препятствовали их работе, потому что сопровождали свистом комментарии, которые брали у участников акции. Одному из операторов якобы пытались повредить камеру.

В отличие от предыдущих дней, о задержаниях пока не сообщали.

Митинги прошли также в Зугдиди и Гори. В Гори жители пришли в центр с флагами ЕС и Грузии и плакатами "Нет российскому закону", "Город, который бомбила Россия, не примет российского закона", "Наш выбор – Европа".

Следующие крупнейшие протесты ожидают в день, когда законопроект вынесут на голосование во втором чтении. Дата еще не определена, однако новая сессионная неделя парламента начнется с 30 апреля.

Крупнейшие оппозиционные партии заявили о "полной мобилизации", чтобы не допустить принятия закона во втором чтении.