Последнее обновление: 20.04.2024 13:13

Премьер Польши сообщил о задержании белоруса, организовавшего нападение на соратника Навального

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о задержании гражданина Беларуси, который заказал двум гражданам Польши нападение в Вильнюсе на соратника Алексея Навального и бывшего главу Фонда борьбы с коррупцией Леонида Волкова.

«Предполагаемый убийца президента Зеленского, поляк, действовавший в сотрудничестве с российскими службами, арестован 2 дня назад. Белорус, работающий на россиян, который заказал двум полякам убийство соратника Навального, задержан. Убийцы также уже находятся под стражей. Они связаны с фанатскими ультрас кругами», - сообщил Туск.

«И это только в апреле. Никакого снисхождения к пособникам российских служб не будет. Мы будем выжигать железом каждое предательство и каждую попытку дестабилизации», - добавил премьер Польши.

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