Кремль сменил возмущение на спокойное отношении к ордеру МУС на арест Путина

В Кремле спокойно относятся к таким враждебным проявлениям в отношении президента РФ, как выдача Международным уголовным судом ордера на его арест, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Относимся к этому спокойно. Все тщательно фиксируем. Продолжаем работать. Продолжает работать и президент", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как отреагировал Путин на решение МУС.

"Мы наблюдаем такое количество откровенно враждебных проявлений в отношении нашей страны и нашего президента в мире... Мы это фиксируем, но если каждое это враждебное проявление принимать близко к сердцу, ничего хорошего не получится", - добавил он.

Между тем, еще в пятницу в Кремле с возмущением восприняли сообщение о выдаче МУС ордера на арест Путина.

"Саму постановку вопроса мы считаем возмутительной и неприемлемой", - заявил Песков в пятницу.

"Россия, как и целый ряд государств, не признает юрисдикцию этого суда. Соответственно любые решения подобного рода являются для РФ с точки зрения права ничтожными", - добавил он.