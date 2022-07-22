Россия добавила пять стран в список недружественных государств

Правительство России расширило перечень иностранных государств, совершающих недружественные действия, направленные против российских дипломатических и консульских представительств за рубежом.

В перечень включены Греция, Дания, Словения, Хорватия и Словакия, говорится в сообщении пресс-службы правительства РФ.

В перечне, утверждаемом Правительством, помимо названий стран указывается количество физлиц, находящихся на территории России, с которыми дипмиссии недружественных стран и их консульские учреждения могут заключать трудовые договоры. Так, согласно новому распоряжению, за Грецией закреплён лимит в 34 человека, за Данией – 20, за Словакией – 16. Словения и Хорватия не смогут нанимать сотрудников в свои дипмиссии и консульские учреждения.