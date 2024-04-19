Двое подозреваемых в нападении на соратника Навального задержаны в Польше

В Польше задержали двух человек, которых подозревают в нападении на российского оппозиционера Леонида Волкова в Вильнюсе.

Об этом в ходе пресс-конференции сообщил президент Литвы Гитанас Науседа: "Сегодня я рад сообщить, что в Польше задержали подозреваемых".

Он поблагодарил президента Польши Анджея Дуду, польские и литовские правоохранительные органы. "Вместе предостерегаем организаторов преступления: не пытайтесь его повторить", – отметил Науседа.

Вскоре, после завершения процессуальных действий, эти лица будут переданы Литве, сказал он. Науседа не уточнил, когда это может произойти. Он также не уточнил, кто эти лица и гражданами какой страны они являются.

Задержание подозреваемых подтвердил также сам Волков.

«Я пока не знаю никаких других подробностей, но могу сказать: я видел, как энергично и настойчиво работала литовская полиции на протяжении последнего месяца по этому делу, и очень рад, что эта работа оказалась результативной», — написал он в своем телеграм-канале.

Нападение на Волкова было совершено вечером 12 марта около его дома в Вильнюсе.

Неизвестный разбил окно в машине, где сидел оппозиционер, брызнул ему в лицо из перцового баллончика и начал бить молотком. После нападения у Волкова диагностировали перелом руки.