В Беларуси с 3 января возобновляется проведение операций по регулированию ликвидности банков

В Беларуси с 3 января 2024 года возобновляется проведение операций по регулированию ликвидности банков. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка РБ.

"...в рамках реализации мер по переходу в среднесрочной перспективе на режим таргетирования инфляции с 3 января возобновляется проведение операций по регулированию ликвидности банков. Постоянно доступные операции будут осуществляться в форме кредитов и депозитов", - говорится в сообщении.

Процентная ставка по депозиту овернайт установлена на уровне 4% годовых, ставка по кредиту овернайт – на уровне 10,5%. Операции на открытом рынке на аукционной основе будут проводиться по мере необходимости для сглаживания колебаний текущей ликвидности банков.

В целях закрепления процессов девалютизации экономики с 1 января 2024 г. норматив отчислений банков и небанковских кредитно-финансовых организаций в фонд обязательных резервов от привлеченных средств в иностранной валюте повышен на 2% и установлен на уровне 18%.