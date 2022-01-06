Нацбанк РБ изъял 1,6 млрд. избыточной рублевой ликвидности

Нацбанк Беларуси в минувшую среду провел депозитный аукцион, по итогам которого изъял с рынка 1,6 млрд. избыточной рублевой ликвидности.

Национальным банком Республики Беларусь 5 января 2022 г. проведен депозитный аукцион № 398 в форме аукциона.

К аукциону процентных ставок по американскому способу на срок 7 дней было допущено 27 заявок от 11 банков со ставками от 0,22 % до 0,50 % годовых на общую сумму 2422,0 млн. рублей.

«Принято решение установить объем депозитов в сумме 1600,0 млн. рублей, средневзвешенная ставка составила 0,26 % годовых, удовлетворено 16 заявок от 7 участников», - говорится в сообщении регулятора.

Кроме того, Нацбанк 4 января вышел на рынок с трехмесячными облигациями в белорусских рублях. С 6 января эти бумаги допущены к обращению на БВФБ.

Номинал облигации составляет 10 тыс. рублей. При заявленном объеме эмиссии 60 млн. рублей, регулятор разметил бумаги на сумму 1,69 млн рублей. Доходность облигаций установлена на уровне 5,9988% годовых.