ЕС может не утвердить план военной поддержки Украины на $20 млрд

План Европейского Союза потратить до $20 млрд на военную помощь Украине встретил сопротивление со стороны некоторых стран ЕС и может не быть реализован в нынешнем виде. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

Руководитель внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель предложил в июле создать специальный фонд для поддержки украинской армии на следующие четыре года объемом до $20 млрд.

Согласно предложению, будущий фонд должен компенсировать государствам-членам расходы на закупку и передачу Украине боеприпасов, ракет и танков, а также финансировать обучение украинских военнослужащих.

Хотя через Европейский фонд мира Евросоюз уже и так предоставляет аналогичную помощь Украине, она осуществляется через транши, которые могут блокировать отдельные государства-члены. Кроме того, объем фонда быстро исчерпывается, и лишь недавно его пришлось увеличивать.

Министры обороны ЕС готовятся обсудить этот план в Брюсселе во вторник. Однако дипломаты говорят, что многие страны – в том числе тяжеловес ЕС Германия – выразили предостережение относительно выделения таких больших сумм на несколько лет вперед.

"Я не собираюсь пока что объявлять эту идею мертвой. Но, конечно, всегда можно достичь улучшений. У Германии было много вопросов ... и это справедливо. Мы говорим о больших деньгах", – заявил в пятницу дипломат ЕС, занимающий высокую должность, на условиях анонимности.

Правительства стран ЕС подчеркивают, что долгосрочная военная помощь Евросоюза должна быть скоординирована с пакетами безопасности, о которых отдельные страны-члены ведут переговоры с Киевом. Это затрудняет согласование объема помощи, пока переговоры продолжаются. На саммите ЕС в прошлом месяце канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что сейчас следует сосредоточиться на таких двусторонних пакетах.

Некоторые члены ЕС также утверждают, что им будет трудно взять на себя большие долгосрочные обязательства из-за ограниченных внутренних бюджетов.

"Для некоторых стран-членов существует реальность государственных финансов", – сказал еще один дипломат ЕС.

Третий дипломат ЕС отметил: вероятность того, что первоначальное предложение Борреля будет принято, уменьшается, но многие страны все еще хотят, чтобы обязательства были на уровне ЕС.

Три дипломата предположили, что ЕС, возможно, решит выполнять свои обязательства ежегодно, а не согласовывать план на большую сумму, растянутую на четыре года.

Дебаты по военной помощи происходят в то время, когда страны ЕС также обсуждают предложение предоставить Украине $50 млрд экономической помощи.

ЕС также сталкивается с проблемами относительно других аспектов своей военной помощи Украине. Многие чиновники и дипломаты говорят, что Евросоюз будет пытаться достичь цели поставки Киеву 1 миллиона артиллерийских снарядов и ракет до марта следующего года.