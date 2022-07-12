Последнее обновление: 12.07.2022 15:39

Совет ЕС утвердил выделение макрофина Украине в размере 1 млрд. евро

Решение о выделении Украине макрофинансовой помощи в размере 1 млрд. евро утвержден Советом Европейского Союза.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 1 июля 2022 года объявила о решении предоставить Украине первый миллиард евро в рамках макрофинансовой помощи.

"Сегодня мы предлагаем предоставить Украине 1 млрд евро. О предоставлении первой части макрофинансовой помощи было объявлено в мае. Это поможет удовлетворить неотложные потребности страны", - сообщила г-жа фон дер Ляйен в Twitter.

Ранее по теме


<Июнь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
45678910
Июль 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Финансы
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование