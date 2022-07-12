Совет ЕС утвердил выделение макрофина Украине в размере 1 млрд. евро

Решение о выделении Украине макрофинансовой помощи в размере 1 млрд. евро утвержден Советом Европейского Союза.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 1 июля 2022 года объявила о решении предоставить Украине первый миллиард евро в рамках макрофинансовой помощи.

"Сегодня мы предлагаем предоставить Украине 1 млрд евро. О предоставлении первой части макрофинансовой помощи было объявлено в мае. Это поможет удовлетворить неотложные потребности страны", - сообщила г-жа фон дер Ляйен в Twitter.