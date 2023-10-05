Последнее обновление: 05.10.2023 18:52

МИД РФ: Россия не выведет свое ядерное оружие из Беларуси

Россия не выведет свое ядерное оружие из Беларуси, пока в Европе остается ядерное оружие США, заявил замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов, выступая на заседании Первого комитета (по разоружению) Генассамблеи ООН.

"Постановка вопроса о пересмотре совместно принятых Россией и Беларусью решений в ядерной сфере совершенно нереалистична без отказа США и НАТО от вредоносного курса на целенаправленный подрыв нашей безопасности и без полного вывода из Европы американского ядерного оружия с ликвидацией соответствующей инфраструктуры", - заявил Воронцов, которого цитирует ТАСС.

Он утверждает, что размещение российского ядерного оружия в Беларуси якобы не нарушает безъядерный статус республики.

"Считаем достаточным напомнить, что Будапештский меморандум был элементом процесса по обеспечению успешного присоединения Беларуси к Договору о нераспространении ядерного оружия в качестве неядерного государства. Таковым эта страна вне всяких сомнений остается и поныне. Полный контроль за ядерным оружием обеспечивает РФ", - убеждает Воронцов.

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