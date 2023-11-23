Лукашенко верит, что ядерное оружие РФ дает ему право голоса на международной арене

Лукашенко почему-то верит, что размещенное РФ ядерное оружие на территории дает ему, Лукашенко, право голоса на международной арене.

"Упреки о размещении в нашей стране, на нашей территории российского тактического ядерного оружия просто абсурдны. Мы, повторю в сотый раз, никому не угрожаем. Мы просто учимся так называемому дипломатическому этикету у тех, кто сделал язык силы мировым трендом», - заявил сегодня Лукашенко на саммите ОДКБ.

"Это реалии сегодняшнего дня - только наличие мощного оружия гарантирует безопасность в регионе и дает право голоса на международной арене", - полагает он.

Далее, он обвинил Запада в якобы нарушении Будапештского меморандума, на основании которого ядерное оружие СССР было выведено из Беларуси в 1996 году.

"Чем все закончилось - расширением НАТО на Восток, учебной отработкой в 2016 году сценария нанесения ядерного удара по Беларуси. Заметьте, по инициативе администрации так называемого лауреата Нобелевской премии мира Барака Обамы", - сказал он.

"Можно много говорить о незаконных односторонних принудительных мерах, военных провокациях на границе, информационных диверсиях, миллионах долларах, вброшенных в подготовку несостоявшихся госпереворотов. Я уже не говорю про открытую демонстрацию готовности подключить к этой цели силы НАТО. Зачем в августе 2020 года рядом с белорусской границей кружили стратегические бомбардировщики Б-52? Кому посылали сигнал? Не только Беларуси. Понятно кому"…