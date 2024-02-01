Последнее обновление: 01.02.2024 17:40

МИД РФ утверждает, что не планирует размещать ядерное оружие в других странах

Россия не собирается размещать свое ядерное оружие в других странах, кроме Беларуси, заявил сегодня замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Нет, не планирует", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Виновниками размещения ядерного оружия в Беларуси представитель МИД РФ назвал НАТО и Союзное государство.

"Размещение тактического ядерного оружия на территории Беларуси осуществлено в рамках противодействия все более агрессивной и все более угрожающей деятельности Североатлантического альянса во главе с США, проведению этим альянсом линии на нанесении России стратегического поражения, расширению практике совместных ядерных миссий НАТО и многому другому. Наше совместное с Минском решение разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси обязано линии коллективного Запада. Разница между нами и НАТО огромная, мы проявляем максимальную ответственность", - сказал Рябков, которого цитирует ТАСС.

По его словам, Беларусь и Россия решились на это «в рамках единого Союзного государства, имеющего общее пространство безопасности».

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