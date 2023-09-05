SpaceX установила рекорд по количеству орбитальных пусков в год

SpaceX установила новый рекорд по количеству орбитальных пусков в год. Об этом компания сообщила в X (Twitter).

Достижение было зафиксировано уже в середине 2023 года, заняв чуть более восьми месяцев. На протяжении всего 2022 года SpaceX успешно совершила 61 космический запуск. Но за первые восемь месяцев и четыре дня 2023 года компания, основанная Илоном Маском, успела выполнить даже больше – 62 миссии.

4 сентября 2023 года ракета Falcon 9 стартовала с космодрома во Флориде и вывела на орбиту 21 спутник Starlink. Группировка космических аппаратов Starlink недавно превысила 5000 единиц и должна увеличиться в несколько раз в будущем.

Как обычно, через 8,5 минуты после старта первая ступень ракеты успешно вернулась на Землю, совершив мягкую посадку на платформу Just Read the Instruction в Атлантическом океане. Это был ее десятый полет, отмеченный как юбилейный.

Для сравнения: начиная с 2023 года, Китай и Россия совершили всего 39 и 12 успешных пусков соответственно. Кроме того, 80% всех полезных грузов, вывезенных с Земли, принадлежит SpaceX. Китай владеет 10% этого рынка, а другим космическим агентствам мира принадлежат остальные 10%.