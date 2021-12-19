Space X запустила в космос турецкий спутник связи

Компания SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9, которая доставит на орбиту турецкий спутник связи Turksat 5A.

Турецкий спутник связи пятого поколения массой около 4,5 т будет выведен на геостационарную орбиту высотой около 35,7 тыс. км. Ожидается, что он будет эксплуатироваться по меньшей мере 15 лет, передает РБК.

В ходе запуска SpaceX использовала первую ступень, которая до этого уже дважды побывала в космосе.

16 декабря состоялась встреча основателя Space X Илона Маска с президентом Турции Реджип Тайип Эрдоганом. На встрече, среди прочего, обсуждался запуск на орбиту спутника Turksat 5A.

За прошедшие сутки Space X провела два запуска. В субботу Falcon 9 вывела на орбиту 52 спутника Starlink, установив очередной рекорд – первая ступень ракеты была задействована в 11-й раз, и в 11-й раз успешно совершила посадку на плавучую платформу в Атлантическом океане.